La VIGOR si ripete e come nella partita di andata rifila nuovamente 8 reti alla volenteroso formazione della POL. PEN. Troppo evidente allo stato attuale il gap fisico e tecnico esistente tra le due compagini per poter sperare in un risultato diverso da quello scaturito nel match disputato. E’ una VIGOR travolgente quella che con 4 reti per tempo si aggiudica l’incontro producendo un volume di gioco impressionante basato su una tattica offensiva che fa del pressing a tutto campo e di una feroce grinta il suo fiore all’occhiello.

Tutta la squadra gira a pieno regime dimostrando grande solidità difensiva grazie ai due portieri NOVELLO e TAVILLA i quali si alternano con pari risultati a difesa dei pali nonché grazie ad un muro difensivo composto dagli ottimi BERLINGHIERI, MINNITI, MALVASO ed ALESSANDRO (quest’ultimo al rientro dopo prolungata assenza). Il gioco si sviluppa poi basandosi su di un centrocampo granitico e dinamico allo stesso tempo che vede alternarsi i vari PRATICO’ (giocatore esperto e grintoso dotato di un gran tiro dalla distanza) INSANA (instancabile nella sua azione a tutto campo lo si trova in tutte le fasi di gioco) SCIELZO (diligente sulla fascia ed incisivo sotto rete) FORTUGNO (laterale offensivo di grande qualità e dinamismo) LAGANA’ (fantasista capace di giocate imprevedibili e geniali). La grande mole di gioco sviluppata viene poi concretizzata dagli ottimi attaccanti TORRISI (mobile e sempre insidioso) e CASTAGNA (punta centrale dotata di gran fisico autore di una tripletta). La formazione del presidente CANALE chiude il primo tempo sul risultato di 4-0 reti di SCIELZO (tiro ad incrociare dal vertice dell’area di rigore) LAGANA’ (marcatura dopo azione solitaria al limite dell’area) e doppietta di TORRISI (2 reti in fotocopia dopo insistita azione di sfondamento centrale).

Nella ripresa ancora SCELZO (chirurgico colpo di testa sul palo più lontano) e CASTAGNA (tripletta in pochi minuti con pregevoli azioni di potenza) fissano il risultato finale sull’ 8-0. Mister ROMANO si augura di poter recuperare gli assenti per il prosieguo del campionato (numerosi gli infortunati) mentre il Presidente CANALE appare molto soddisfatto delle prestazioni della squadra che si conferma imbattuta capolista del campionato.

Migliore in campo per la VIGOR il laterale di centrocampo SCIELZO Sandro di nuovo a segno ed autore della solita generosa prova tutta grinta e sacrificio.

Il tabellino

ASD VIGOR

1 NOVELLO VINCENZO

2 MINNITI CARMELO

3 BELLINGHIERI GIOVANNI

4 PRATICO’ CARMINE

5 MALVASO GIUSEPPE

6 ALESSANDRO DEMETRIO

7 TORRISI NORMAN

8 INSANA PIETRO

9 ROMANO ANDREA

10 LAGANA’ DOMENICO

11 SCIELZO SANDRO

12 TAVILLA LORENZO

13 FORTUGNO SEBASTIANO

14 CASTAGNA ANDREA

ALL. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE

Cielo: Coperto

Temperatura: 15*

Fondo del terreno: Buono

Ammoniti: //

Espulsi: //

Marcatori: Laganà-Scielzo (2)-Torrisi (2)-Castagna (3)