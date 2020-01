“Il rinvio del voto sulla vicenda di nave Gregoretti è scandaloso. Il fatto che la maggioranza lo abbia chiesto per non assumersi la responsabilità di processare Matteo Salvini per avere fatto il ministro ma che lo voglia fare dopo il voto in Emilia Romagna e Calabria per evitare di fare una cosa vergognosa, la dice lunga sulla vigliaccheria di questo governo. Vogliono processare Salvini? Lo devono fare adesso”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine di una manifestazione elettorale a Catanzaro.