Reggio Calabria – Bloccare le chiamate dei call center è il desiderio nel cassetto di tutti gli italiani. Chiamano preferibilmente agli orari in cui disturbano maggiormente, cioè sempre. Quando dopo pranzo sprofondi sul divano indeciso se concederti una pausa o rimetterti al lavoro, ecco lo squillo inopportuno del cellulare.

Chiamate inopportune: come bloccarli?

Il display ti mostra un numero fisso di una qualche città italiana e invece quando rispondi una voce dall’italiano quantomeno improbabile dell’operatore collocato fuori dai confini italiani pronuncia il tuo nome, quello sì giusto, e comincia a cercare di appiopparti i servizi più disparati, tutti non richiesti e molte volte delle truffe, come i fantomatici investimenti finanziari. Le alternative sono poche e quasi tutte inutili.

Se sei troppo garbato e rifiuti cortesemente, dall’altra parte della linea l’operatore si fa sempre più insistente e inopportuno. Inevitabilmente passi alla seconda alternativa, lo mandi in “vaffa” ma ti rovini la digestione. L’operatore o l’operatrice ti chiamerà altre ennesime volte da altri numeri e sarai costretto a rimandarlo in “vaffa” tutte le volte, bloccando ogni numero.

Non importa quanti numeri blocchi, loro, gli imprenditori spregiudicati, ne acquistano a migliaia (l’augurio è che il Garante della Privacy se ne occupi al più presto) e quindi ogni giorno riceverai una o più chiamate da un operatore inopportuno.

Puoi provare a riattaccare il telefono in faccia, senza mandarlo in “vaffa”, ma anche in quel caso l’operatore ti chiamerà altre decine di volte, costringendoti a ripassare all’opzione “vaffa”.

Cosa fare per bloccare le chiamate inopportune?

Serve trovare altre soluzioni. Personalmente avevo provato anche un metodo che dava una certa soddisfazione. Rispondevo a tutti e appena facevano il mio nome li interrompevo chiedendo se avessero avuto l’autorizzazione a telefonarmi dal giudice per le indagini preliminari. Una domanda che inizialmente l’operatore dribblava dicendosi autorizzato a telefonarmi, ma a quel punto precisavo di essere detenuto agli arresti domiciliari e che il giudice mi ha vietato ogni contatto col mondo esterno, anche via telefono o internet.

Aggiungevo che il solo fatto di parlare con loro mi era precluso e che per il solo fatto di parlare stavamo contravvenendo all’ordine del giudice. Scappavano via loro. Ovviamente non era vero nulla ma funzionava, a patto di perderci 2 minuti alla volta. Ma dopo un po’, nonostante il sadico piacere di averli gabbati, anche questo espediente si rivela inadeguato per raggiungere lo scopo finale: bloccare le chiamate inopportune.

Il metodo definitivo per bloccare le chiamate inopportune

Potrebbe servire il registro delle opposizioni per i numeri mobili, istituendo da qualche anno dal Garante della Privacy e ancora mai attivato. Auspichiamo che Garante vigili sul fenomeno di aziende poco serie che possono tranquillamente acquistare numerazione fissa italiana facendone ciò che vogliono, per non parlare dei messaggi di testo, gli sms, che possono essere inviati da anonimi o, peggio ancora, chi li manda può camuffare il nome del mittente.

Altro suggerimento al Garante, molto agguerrito nel combattere la crociata contro i cookies è che basterebbe imporre le regole contro i cookies ai provider di servizi internet anziché imporre un obbligo ad ogni singolo proprietario di un sito web.

Bloccare le telefonate inopportune su iPhone

Occorre difendersi da soli. Un metodo empirico esiste, funziona ed è definitivo. A patto di scendere a compromessi con la propria “libertà telefonica”. Ios, il sistema operativo che permette ad Apple di far funzionare gli iPhone, consente di attivare un’opzione che taglia la testa al toro, compresi i call center.

Da impostazioni – telefono si accede alla voce “Silenzia numeri sconosciuti”. Basta spuntare quella voce per dire “ciaone” a tutti gli operatori stranieri impertinenti.

Questa opzione, infatti, produrrà il seguente effetto, così come spiegato dallo stesso sistema operativo dell’iPhone: “Le chiamate provenienti da numeri sconosciuti non verranno ricevute e verranno inoltrate automaticamente alla segreteria telefonica. Il numero verrà visualizzato nell’elenco delle chiamate recenti.

Le chiamate provenienti dalle persone nei tuoi contatti, dalle persone nelle chiamate in uscita recenti e dai suggerimenti di Siri continueranno a essere ricevute“.

Spunta “Silenzia numeri sconosciuti” per bloccare le telefonate inopportune

Avvertenza. Quindi, ricapitolando, spuntando la voce “Silenzia numeri sconosciuti” diremo addio a tutte le telefonate degli operatori inopportuni ma anche alle telefonate provenienti da numeri sconosciuti che invece magari vorremo ricevere. Ad esempio la banca o la concessionaria della nostra autovettura. Ma anche per questo c’è una sorta di rimedio empirico.

Se avete letto attentamente le spiegazioni fornite dal sistema operativo del cellulare, le telefonate provenienti da numeri sconosciuti saranno sì rifiutate e inviate alla segreteria telefonica ma saranno anche elencate tra le chiamate non risposte.

Pertanto potrete ascoltare la segretaria telefonica, nel caso abbiano lasciato un messaggio oppure (ed è il mio caso perché non ho la segreteria telefonica attiva) potrete semplicemente richiamare il numero che troverete nell’elenco delle chiamate non risposte.

Con un pizzico di sadismo in più, perché i call center non rispondono a queste telefonate e ascolterete un messaggio automatico del tipo “il numero chiamato è inesistente“, mentre la vostra banca o la concessionaria dovrebbe certamente rispondervi.

Ad ogni modo è una buona accortezza scrivere sul vostro profilo social, linkedin e whatsapp soprattutto, che “Sul cellulare ho disabilitato le chiamate da numeri sconosciuti, mandami un msg whatsapp e annunciati prima di telefonarmi“, in modo da inserire preventivamente quel numero in rubrica e superare il blocco. È bene sapere comunque che con questo metodo potremmo perderci una telefonata importante: in generale però le cose davvero importanti vengono comunicate tramite raccomandata o pec. A voi la scelta.

Bloccare le telefonate inopportune su Android

E per bloccare le telefonate inopportune su Android? Non so se Android offre la stessa possibilità di Ios di silenziare i numeri sconosciuti perché uso solo il melafonino e non posseggo un cellulare Android. Regalamene uno e cercherò un sistema anche per quello… se ti è piaciuto questo articolo puoi inviare un’offerta con Paypal.

