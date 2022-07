Dopo una striscia di 11 risultati utili consecutivi la ASD VIGOR si aggiudica il Campionato Interforze/Interaziendale ASC edizione 2021/22. La popolare manifestazione magistralmente organizzata dalla ASC di Reggio Calabria (Presidente Antonio Eraclini e responsabile del campionato Francesco Massara) vede trionfare i ragazzi del presidentissimo Salvatore Canale i quali dopo una rincorsa entusiasmante prevalgono nelle ultime giornate sulla ex capolista Real Metropolitana battuta e superata nello scontro diretto dopo una gara tesa e combattuta senza esclusione di colpi.

La stagione agonistica ha visto la ASD Vigor esprimere in tutte le gare disputate delle trame di gioco fluido ed efficace. La compagine vigorina impostata secondo un costruttivo modulo offensivo ha messo in evidenza una difesa granitica ed un attacco prolifico in cui spiccava il capocannoniere del Campionato Domenico Laganà autore di ben 15 reti. Sempre eccellenti le prestazioni agonistiche fornite dai 20 componenti della rosa i quali hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo al fine di raggiungere l’obiettivo finale.

ASC 2021-2022

ASD VIGOR

1 AMORUSO MATTIA

2 SPANO’ FABIO

3 PRATICO’ CARMINE

4 MORABINI FRANCESCO

5 CUTRUPI ANTONIO

6 MALTESE ENRICO

7 SCIELZO SANDRO

8 NICOLOSI CLAUDIO

9 PELLEGRINO FRANCESCO

10 LAGANA’ DOMENICO

11 ROMANO ANDREA

12 INSANA PIETRO

13 FORTUGNO SEBASTIANO

14 TORRISI NORMAN

15 ANGELICO FRANCESCO

16 DI GANGI GIUSEPPE

17 RISO DAVIDE

18 GIORDANO ROBERTO

19 MARANO ANTONIO

20 ZUMMO ALESSIO

AII. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE